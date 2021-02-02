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Уголовное дело за насилие в отношении милиционера и хулиганство

Расследование уголовного дела продолжается

В настоящее время подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе.

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