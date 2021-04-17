Уголовное дело за нацистские надписи

В Орше задержан 19-летний студент колледжа, который нарисовал на ларьке свастику, а на столбе написал кодовый лозунг нацистов. Патрульные милиционеры застали юношу на месте происшествия, он пытался спрятаться во дворах. Однако далеко убежать не вышло. Уголовное дело возбуждено за осквернение сооружений. Известно, что ранее фигурант участвовал в протестах.