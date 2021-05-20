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Уголовное дело за оскорбление помощника прокурора возбудили против 17-летней девушки

Уголовное дело за оскорбление представителя власти! 17-летняя жительница Жлобина оставила комментарий в Сети под фото помощника прокурора из Минска. Девушка учится в гомельском вузе, является активным пользователем деструктивных интернет-сообществ. В прошлом году участвовала в протестном движении Жлобина.

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