Уголовное дело за оскорбление представителя власти

За оскорбление милиционеров задержан администратор деструктивного телеграм-чата. Это 21-летний житель Осиповичей. Несмотря на юный возраст, у него богатая биография. Неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе - за кражу и незаконный оборот наркотиков.