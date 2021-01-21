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Уголовное дело за оскорбление преподавателя академии МВД

За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан 33-летний житель Полоцка. Под различными никнеймами фигурант публиковал сообщения в радикальных чатах и призывал к насилию над правоохранителями. Посты содержали прямые инструкции по противодействию сотрудникам милиции. Также мужчина разместил в одном из пабликов фотографию преподавателя Академии МВД с ее личными данными и оставил под снимком оскорбительные комментарии.

Приговор суда за оскорбление сотрудника милиции

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