Уголовное дело за оскорбление в сети

В Барановичах задержан пользователь Telegram-канала за оскорблениемилиционера. По информации МВД, 35-летний мужчина в тематическом чате"Боровки Свободные" под ником "Димыч" оставил комментарий соскорбительными выражениями в адрес сотрудника Барановичского ГОВД. В отношениифигуранта возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.