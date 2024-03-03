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Уголовное дело за отрицание геноцида возбуждено в Беларуси
В Беларуси впервые привлекут к уголовной ответственности за отрицание геноцида, пишет БЕЛТА.
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали54-летнего минчанина - администратора группы одной из популярных социальных сетей с "патриотичным" названием. По данным следствия, с ноября 2021 года мужчина размещал в администрируемом им сообществе посты на историческую тематику. Он считал, что имеет компетентный взгляд на события, которые произошли во времена Великой Отечественной войны, поэтому активно рассказывал своим подписчикам, что зверства, учиненные на территории Беларуси, ошибочно приписаны нацистским оккупантам. Он утверждал, что всемирно известная Хатынь пострадала от рук партизан.
Со временем в радикальном сообществе количество подписчиков возросло до нескольких тысяч. Подозреваемый публиковал якобы собранные им "доказательства" и искал единомышленников, чтобы переписать хронографию прошлых лет.
Согласно заключению лингвистической экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, в его публикациях имеются утвердительные высказывания о том, что жители Хатыни были сожжены не немецко-фашистскими захватчиками.
Следственным управлением УСК по городу Минску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа согласно ч. 1 ст. 130-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Кроме того, следователи выявили, что фигурант принимал активное участие в уличных бесчинствах и регулярно, не стесняясь в выражениях, оскорблял Президента Республики Беларусь.
Дополнительно действия мужчины квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 368 (оскорбление Президента Республики Беларусь); ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций).
С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Изучая личность подозреваемого, установлено, что он нигде не работал и ранее не был судим. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана после расследования.
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