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Уголовное дело за повышение цены возбуждено в отношении замдиректора торгового объекта в Барановичах
Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении заместителя директора одного из торговых объектов за необоснованное повышение цены. Установлено, что подозреваемый 7 октября повысил на 13 % цену на один из продовольственных товаров. При этом он знал о действующем с 6 октября запрете согласно директиве главы государства. Действия замдиректора магазина квалифицировали по статье "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам".
Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: Подозреваемый задержан в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Надзорные мероприятия продолжаются по всей стране. Органы прокуратуры будут давать каждому факту нарушения законодательства о ценообразовании принципиальную правовую оценку.
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