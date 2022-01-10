Уголовные дела возбуждены после обрушения моста в Минске на Немиге

Уголовные дела по статьям "Служебная халатность" и "Нарушение проектов строительно-монтажных работ" возбуждены после обрушения моста в столице. Об этом сообщили в Следственном комитете. Создана следственная группа, которая проводит допросы должностных лиц организаций, осуществляющих содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода. Планируется назначение комплексных технических и иных экспертиз.

Часть путепровода на Немиге обрушилась ночью 8 января. К счастью, никто не пострадал. Сейчас идет разборка основных конструкций. Затем демонтируют опорные стены и вертикальные опоры. Возвести новый мост планируют в течение месяца. Такую задачу сегодня поставил председатель Мингорисполкома. Также Владимир Кухарев поручил наладить движение транспорта, отрегулировать работу светофоров и при необходимости доработать схему объездов. Обо всех изменениях в графике и маршруте будут оперативно информировать.