ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Угостил школьницу шоколадкой и надругался: в Минске по горячим следам задержали педофила

В столице по горячим следам задержан педофил. Как установили оперативники в сфере нравов, 56-летний минчанин во дворе жилого дома предложил 11-летней девочке угостить ее шоколадкой. Увидев, что мужчине тяжело ходить, школьница решила помочь ему дойти до дома. Фигурант привел несовершеннолетнюю в свою квартиру и надругался над ней.

О произошедшем потерпевшая рассказала своим знакомым, которые сообщили ее матери. Милиционеры в течение получаса установили личность и задержали фигуранта. Уважаемые родители! Проговорите со своими детьми правила безопасности. Объясните, что нельзя разговаривать с неизвестными и соглашаться на предложения куда-либо с ними пойти или сесть в машину, принимать подарки.
Дмитрий Белик, замначальника Октябрьского РУВД г. Минска

Следователями возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении малолетней.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все