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Угостил школьницу шоколадкой и надругался: в Минске по горячим следам задержали педофила
В столице по горячим следам задержан педофил. Как установили оперативники в сфере нравов, 56-летний минчанин во дворе жилого дома предложил 11-летней девочке угостить ее шоколадкой. Увидев, что мужчине тяжело ходить, школьница решила помочь ему дойти до дома. Фигурант привел несовершеннолетнюю в свою квартиру и надругался над ней.
О произошедшем потерпевшая рассказала своим знакомым, которые сообщили ее матери. Милиционеры в течение получаса установили личность и задержали фигуранта. Уважаемые родители! Проговорите со своими детьми правила безопасности. Объясните, что нельзя разговаривать с неизвестными и соглашаться на предложения куда-либо с ними пойти или сесть в машину, принимать подарки.
Следователями возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении малолетней.
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