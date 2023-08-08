Угостил школьницу шоколадкой и надругался: в Минске по горячим следам задержали педофила

О произошедшем потерпевшая рассказала своим знакомым, которые сообщили ее матери. Милиционеры в течение получаса установили личность и задержали фигуранта. Уважаемые родители! Проговорите со своими детьми правила безопасности. Объясните, что нельзя разговаривать с неизвестными и соглашаться на предложения куда-либо с ними пойти или сесть в машину, принимать подарки.

Дмитрий Белик, замначальника Октябрьского РУВД г. Минска