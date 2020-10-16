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Угрожал супруге сотрудника ОМОН

Служба собственной безопасности МВД установила личность человека, который угрожал супруге сотрудника ОМОНа. 30-летний минчанин отправил сообщение через один из мессендежров со своего телефона. Известно, что мужчина нигде не работает, ранее судим за кражу, неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за нахождение пьяным в общественном месте.

Правовую оценку задержанному дают следователи. В действиях минчанина усматриваются признаки преступления – угроза применения насилия в отношении близких сотрудника органов внутренних дел с целью воспрепятствования его законной деятельности.

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