Угрожавшего несовершеннолетнему ребенку зажигалкой мужчину суд приговорил к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев

Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор обвиняемому взлостном хулиганстве в отношении малолетней девочки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского областного суда.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый 3 мая 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке в Гродно, беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно применил физическое насилие в отношении девочки 2012 года рождения. Мужчина схватил ее за волосы и, держа в другой руке зажигалку, поднес ее к лицу ребенка, угрожал обжечь его. Девочка была очень напугана.

В судебном заседании фигурант вину признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда он признан виновным в особо злостном хулиганстве. На основании ч.3 ст.339 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Судом в пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 3 тыс. рублей. В соответствии с ч.1,2 ст.107 УК к обвиняемому применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

