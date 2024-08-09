3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Угрожавшего несовершеннолетнему ребенку зажигалкой мужчину суд приговорил к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев
Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор обвиняемому взлостном хулиганстве в отношении малолетней девочки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского областного суда.
Как рассказали в ведомстве, обвиняемый 3 мая 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке в Гродно, беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно применил физическое насилие в отношении девочки 2012 года рождения. Мужчина схватил ее за волосы и, держа в другой руке зажигалку, поднес ее к лицу ребенка, угрожал обжечь его. Девочка была очень напугана.
В судебном заседании фигурант вину признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда он признан виновным в особо злостном хулиганстве. На основании ч.3 ст.339 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Судом в пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 3 тыс. рублей. В соответствии с ч.1,2 ст.107 УК к обвиняемому применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов