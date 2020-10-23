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Угрозы и оскорбления в адрес сотрудников милиции
В Гродно возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего айтишника. Поддавшись призывам телеграм-каналов, он угрожал милиционерам. Со слов мужчины, личные номера телефонов правоохранителей он находил в экстремистских телеграм-каналах. Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние.
Житель Гродно попался на угрозах милиционерам
Еще один житель Гродно попался на угрозах милиционерам! Как выяснили правоохранители, 37-летний мужчина установил специальную аппаратуру на пяти сим-картах. С данных абонентских номеров сотрудникам милиции поступали угрозы. Задержанный разместил у себя дома специальное устройство с сим-картами, оформленными на людей без определенного места жительства. По информации оперативников, с мужчиной через телеграм-канал связался неизвестный и предложил подработать. Все, что требовалось, - установить специальное устройство в квартире и следить за его работой.
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