Укачивает в транспорте? Эти упражнения вам помогут

Вестибулярный аппарат можно и нужно тренировать. Это не излечит, но в значительной степени может облегчить путешествия, уменьшить признаки тошноты, головокружения, другие симптомы.



Все упражнения делаем с закрытыми глазами.



Руки опускаем вниз, ноги вместе, пятки и носки вместе. Глаза закрыты, голова чуть опущена. Разводим руки в стороны и стоим.







Стараемся держать руки на высоте 90 градусов к корпусу. Теперь из этого положения, не открывая глаз и не опуская рук, поднимаемся на носки. Стоим.



Теперь опускаемся, ставим руки на пояс и приподнимаем одну ногу. Стоим. Теперь меняем ногу, поднимаем другую.







Следующее упражнение. Ставим одну ногу перед другой, носок в пятку упирается. Такое ощущение, что мы стоим на тоненькой веревке. Руки в стороны. Меняем ногу. Стоим, не поднимаем голову, не открываем глаза.







Затем ноги опять вместе и опять на носочки становимся.



Чем раньше начатьтренировать вестибулярный аппарат, тем скорее вы порадуетесь своим успехам и перестанете чувствовать дискомфорт при поездках.

