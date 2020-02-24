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Укачивает в транспорте? Эти упражнения вам помогут

Вестибулярный аппарат можно и нужно тренировать. Это не излечит, но в значительной степени может облегчить путешествия, уменьшить признаки тошноты, головокружения, другие симптомы.

Все упражнения делаем с закрытыми глазами.

Руки опускаем вниз, ноги вместе, пятки и носки вместе. Глаза закрыты, голова чуть опущена. Разводим руки в стороны и стоим.



Стараемся держать руки на высоте 90 градусов к корпусу. Теперь из этого положения, не открывая глаз и не опуская рук, поднимаемся на носки. Стоим.

Теперь опускаемся, ставим руки на пояс и приподнимаем одну ногу. Стоим. Теперь меняем ногу, поднимаем другую.



Следующее упражнение. Ставим одну ногу перед другой, носок в пятку упирается. Такое ощущение, что мы стоим на тоненькой веревке. Руки в стороны. Меняем ногу. Стоим, не поднимаем голову, не открываем глаза.



Затем ноги опять вместе и опять на носочки становимся.

Чем раньше начатьтренировать вестибулярный аппарат, тем скорее вы порадуетесь своим успехам и перестанете чувствовать дискомфорт при поездках.

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