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Указ "О назначении республиканского референдума" подписал Президент Беларуси

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля.

Указ "О назначении республиканского референдума" подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Документом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу

С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.

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