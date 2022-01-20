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Указ "О назначении республиканского референдума" подписал Президент Беларуси
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля.
Указ "О назначении республиканского референдума" подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Документом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу
С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.
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