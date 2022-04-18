Указ о поправках в ПДД подписал Президент Беларуси

Указ о поправках в ПДД подписал глава государства. Основные изменения для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов. Документ принят в целях повышения культуры участников дорожного движения, снижения количества аварий и стимулирования использования электротранспорта. Разработчики считают, что практическая реализация мер, предусмотренных указом, позволит повысить безопасность на дорогах страны и сделать более комфортным участие людей в дорожном движении.