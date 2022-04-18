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Указ о поправках в ПДД подписал Президент Беларуси
Указ о поправках в ПДД подписал глава государства. Основные изменения для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов. Документ принят в целях повышения культуры участников дорожного движения, снижения количества аварий и стимулирования использования электротранспорта. Разработчики считают, что практическая реализация мер, предусмотренных указом, позволит повысить безопасность на дорогах страны и сделать более комфортным участие людей в дорожном движении.
- Скоростные лимиты на трассах: 120 км/ч для большинства, 100 км/ч для автобусов.
- Новый знак: зона с максимальной скоростью 30 км/ч.
- Запрещается перевозить пассажиров, заведомо находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на мотоцикле (кроме прицепа) и мопеде!
- Для электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сегвеев введено обобщенное понятие "средство персональной мобильности".
- Передвигаться на них можно по велосипедной дорожке, тротуару или обочине не быстрее 25 км/ч!
- Велосипедистам можно не спешиваться.
- С 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября водители обязаны в светлое время суток включать ближний свет.
Изменения вступают в силу через 6 месяцев
Изменения вступают в действие через шесть месяцев после официального опубликования документа.
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