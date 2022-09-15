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Образование, работа, медобслуживание - указ о пребывании граждан Украины в Беларуси изложен в новой редакции
Глава государства Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ №326, в соответствии с которым в новой редакции изложен указ №420 от 30 августа 2014 года "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь". Об этомБелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Предусмотрено предоставление указанной категории лиц прав наравне с белорусскими гражданами, а именно на дошкольное, общее и специальное образование; получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты; доступное медицинское обслуживание; назначение пособий на детей и пенсий.
Согласно положениям указа граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Беларуси; выдачу разрешения на временное проживание в нашей стране; рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Беларуси; выдачу биометрического вида на жительство.
Наниматели Республики Беларусь, привлекающие граждан Украины для осуществления трудовой деятельности, освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в нашей стране; получение разрешения на привлечение в Беларусь иностранной рабочей силы; однократное продление разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы.
Документ будет способствовать интеграции украинских граждан в белорусское общество, позволит оперативно регулировать вопросы их социальной поддержки и трудовой деятельности.
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