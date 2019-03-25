Указ об изменении платежей за участие в дорожном движении может вступить в силу 1 апреля

Сейчас документ находится на стадии подписания. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. Напомним, проект указа, который выносился на общественное обсуждение, предполагал, что вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в движении вводится плата за участие в дорожном движении. Ставки установят в базовых величинах, они будут зависеть от вида транспорта. Также предусмотрены новые сроки оплаты, скидки и фотофиксация нарушений.