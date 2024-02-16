Указ Президента Беларуси упростил прохождение техосмотра, а действие водительского удостоверения продлил до 20 лет

Проведение более 200 административных процедур корректируется в Беларуси. Соответствующий указ № 55 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 февраля, сообщает БЕЛТА .

Изменения внесены с учетом практики осуществления данных административных процедур, а также предложений заинтересованных органов и организаций.

В частности, исключаются административные процедуры, которые утратили свою актуальность либо объединены с другими. Так, для удобства граждан объединяется в одну процедуру выдача нескольких справок о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении, месте жительства и составе семьи.

Сокращается количество представляемых гражданами документов по отдельным процедурам. Например, при выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не требуются водительское удостоверение и страховое свидетельство, а при регистрации договора аренды жилого помещения частного жилищного фонда исключается необходимость представления отдельного документа, подтверждающего письменное согласие иных собственников (в случае, если сдается жилое помещение, находящееся в общей собственности, соответствующие отметки производятся на подаваемом заявлении).

Также уменьшаются сроки выдачи справок о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (с 5 до 3 рабочих дней) и регистрации транспортных средств в ГАИ (с 10 до 7 рабочих дней). В то же время увеличиваются сроки действия выдаваемых водительского удостоверения (с 10 до 20 лет) и разрешения на допуск к участию в дорожном движении автомобилей, с года выпуска которых прошло менее 3 лет (до 3 лет).

Данные положения указа вступают в силу через месяц после его официального опубликования.