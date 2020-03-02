Указ Президента "О развитии АПК Витебской области" предусматривает ряд преференций

Нарастить объемы выпуска сельхозпродукции и загрузить перерабатывающие предприятия - такова цель Указа Президента "О развитии АПК Витебской области". Подписанию документа предшествовали два предметных разговора с участием Главы государства. На сегодня на севере страны созданы 7 агропромышленных объединений. В них вошли 130 хозяйств. Это сырьевые зоны, которые будут выращивать продукцию для предприятий-переработчиков. Указ предусматривает и ряд преференций.



В деталях разбиралась Ольга Масловская.





На аграрный эксперимент Витебская область решилась пять лет назад

В регионе появились четыре интеграционные структуры – по сути, мегахолдинги. Во главе сильное предприятие - переработчик сельхозпродукции, а под крылом с два десятка производителей зерна, молока, мяса.

Полная цепочка: от поля до прилавка. Но эффективной работе мешали огромные долги. К примеру, у Глубокского агрохолдинга их 727 миллионов рублей и почти 80 % просроченные. Арестованные счета, отсутствие оборотки. Развивать производство аграриям было не за что. Итог – неполная загрузка мясокомбинатов и молочных заводов.

Василий Чередник, директор Глубокского молочно-консервного комбината:

"На сегодняшний день молочно-консервный комбинат загружен всего лишь на 50 %. Поэтому необходимо развивать хозяйства, которые входят в объединение согласно указу Президента Республики Беларусь, и добиваться за три года стопроцентной загрузки мощностей за счет развития отрасли животноводства в сельхозорганизациях".

Указ Президента № 70, о котором говорит руководитель одного из агрохолдингов, аграрии назвали судьбоносным для Витебской области. В регионе уже не четыре, а семь агропромышленных объединений. И они по сути начинают работать с чистого листа, получив отсрочку выплаты по долгам. В некоторых случаях до 15 лет.

Аграриям севера страны нужны новые машины

Специалисты Глубокского агросервиса обслуживают семь районов. Говорят: машинно-тракторный парк изношен на 75 %.

Указ № 70: поддержка молодых кадров

Особое внимание кадрам. Светлана Галузо - молодой специалист, распределилась в хозяйство "Прошково" инспектором по кадрам. Окончила Полоцкий экономический колледж. Рассказывает: отработав положенные два года, молодежь уезжает из деревни. Как задержать специалистов в сельском хозяйстве? Ответ в указе: возможность службы в армии в резерве, дополнительные стипендии от будущего работодателя студентам-целевикам, строительство жилья.

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В Вороновской школе 2 года назад открылся аграрный класс

Кадры для АПК, как и для любой другой отрасли экономики, нужно растить еще со школьной скамьи, убеждены в регионе. В средних учебных заведениях открываются аграрные классы. В Вороновской школе они действуют два года. У этих ребят средний балл аттестата не ниже шести. Все мотивированы, знают, зачем идут в профессию.