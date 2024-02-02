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Указом Президента в Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ на 2024 год

Указом Президента в Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ на 2024 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 февраля подписал указ №41, которым установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

В результате жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2024 году на Br20 (0,5 базовой величины).

Повышение тарифов будет произведено в два этапа:

с 1 января - на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на Br10,35;

с 1 июня - на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на Br9,65.

Соответственно платежи для населения (в расчете на типовую двухкомнатную квартиру) в отопительный период составят примерно Br173,15 в месяц, в летний - Br132,86.

По расчетам МАРТ, в 2024 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 4,1%, семьи из двух пенсионеров - 9,1%.

При этом в условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий.

Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям адресно при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.

Помимо этого, указом предоставлено право местным органам власти возмещать за счет средств местных бюджетов расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах, не покрываемые плательщиками жилищно-коммунальных услуг.

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