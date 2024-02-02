Указом Президента в Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ на 2024 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 февраля подписал указ №41, которым установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.



В результате жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2024 году на Br20 (0,5 базовой величины).



Повышение тарифов будет произведено в два этапа:



с 1 января - на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на Br10,35;



с 1 июня - на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на Br9,65.



Соответственно платежи для населения (в расчете на типовую двухкомнатную квартиру) в отопительный период составят примерно Br173,15 в месяц, в летний - Br132,86.



По расчетам МАРТ, в 2024 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 4,1%, семьи из двух пенсионеров - 9,1%.



При этом в условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий.



Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям адресно при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.



