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Уханьские вирусологи предупредили о новых видах COVID
Количество случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило отметку в 66 миллионов. В антилидерах по-прежнему США, Индия и Бразилия. В Европе незавидное первенство удерживает Франция: более 2 миллионов зараженных, а число смертей приближается к 55 тысячам. Только за последние сутки там скончались 627 человек. Миллионный рубеж инфицированных перешагнули Иран и Польша.
ООН: голодная смерть грозит 270 миллионам человек
Всемирная продовольственная программа ООН заявила: в 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым гуманитарным кризисом за 75 лет. Пандемия коронавируса увеличила число людей, которые находятся на грани голодной смерти, вдвое - до 270 миллионов человек.
Уханьские вирусологи предупредили о новых видах COVID
Вирусологи из Уханя предупредили, что летучие мыши переносят новые виды COVID-19, которые уже могут передаваться людям. Искать их нужно не только в Китае, но и в странах Южной Азии.
В Москве стартовала вакцинация групп риска
В Москве сегодня стартовала вакцинация против коронавируса. О возможности сделать прививку горожан оповестили по СМС. Кампания стартовала на базе 70 поликлиник. В первую очередь вакцину предлагают тем, кто контактирует с большим количеством людей.
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