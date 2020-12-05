Количество случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило отметку в 66 миллионов. В антилидерах по-прежнему США, Индия и Бразилия. В Европе незавидное первенство удерживает Франция: более 2 миллионов зараженных, а число смертей приближается к 55 тысячам. Только за последние сутки там скончались 627 человек. Миллионный рубеж инфицированных перешагнули Иран и Польша.





ООН: голодная смерть грозит 270 миллионам человек



Всемирная продовольственная программа ООН заявила: в 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым гуманитарным кризисом за 75 лет. Пандемия коронавируса увеличила число людей, которые находятся на грани голодной смерти, вдвое - до 270 миллионов человек.



Уханьские вирусологи предупредили о новых видах COVID



Вирусологи из Уханя предупредили, что летучие мыши переносят новые виды COVID-19, которые уже могут передаваться людям. Искать их нужно не только в Китае, но и в странах Южной Азии.

В Москве стартовала вакцинация групп риска

