Уходящая неделя в Беларуси ознаменовалась и Праздником труда

Профсоюзы Беларуси тоже сейчас трудятся в новых условиях: современные вызовы скорректировали их работу. Сегодня профкомы направляют деньги на закупку средств индивидуальной защиты. В организациях созданы "кассы взаимопомощи". Из них выплачивается материальная помощь работникам, у которых трудное финансовое положение.

Отдельное внимание предприятиям с непростой экономической ситуацией. Всего на эти цели из "профсоюзных касс взаимопомощи" с начала апреля выделено около 5 млн рублей. Об этом на неделе в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.



