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Уходящая неделя в Беларуси ознаменовалась и Праздником труда
Профсоюзы Беларуси тоже сейчас трудятся в новых условиях: современные вызовы скорректировали их работу. Сегодня профкомы направляют деньги на закупку средств индивидуальной защиты. В организациях созданы "кассы взаимопомощи". Из них выплачивается материальная помощь работникам, у которых трудное финансовое положение.
Отдельное внимание предприятиям с непростой экономической ситуацией. Всего на эти цели из "профсоюзных касс взаимопомощи" с начала апреля выделено около 5 млн рублей. Об этом на неделе в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.
Отдельное внимание - медикам. Создан специальный фонд страхования работников здравоохранения, заболевших COVID-19
Он формируется за счет солидарных отчислений всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований белорусов. Сегодня в фонде около 700 тыс. рублей. Чтобы получить выплаты, достаточно 3-х дней.
Абсолютно все средства федерации идут на борьбу с пандемией коронавируса. Ну а что касается Первомая, то формат празднования в этом году изменили. Без митингов, шествий и классических маевок. Все сэкономленные средства тоже пошли на поддержку трудящихся.
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