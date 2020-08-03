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Укороченные мужские брюки подчеркивают мужественность и спортивный силуэт
Антиобраз
Укороченные мужские брюки могут быть и статусными, и стильными, и практичными. Но это не тот случай. К ним есть вопросы: они слишком обтягивающие и слишком рваные. Но это далеко не все ошибки. И сверху, и снизу визуально искажены пропорции тела из-за удлиненной льняной рубашки навыпуск и объемных, нарочито спортивных кроссовок. В итоге ноги кажутся короткими и тонкими, а весь образ инфантильным.
Что в тренде?
Хотя многие представители сильного пола до сих пор не научились их носить, укороченные брюки уже в разряде классических предметов мужского гардероба. Чиносы или манклс (от английского ankles - лодыжки) в теплое время года выглядят особенно органично. В правильной комплектации они выглядят эффектно, стильно и свежо, выгодно подчеркивают мужественность и спортивный силуэт.
Трендовый образ № 1
А здесь гармоничный и комфортный кэжуал-образ. Мы выбрали более классические укороченные брюки. Они узкие, но в разумных пределах, не сильно обтягивающие. Дополняем брюки хлопковой рубашкой средней длины с классическим воротником. Вместо громоздких кроссовок аккуратные презентабельные лоферы.
Трендовый образ № 2
Еще более мужественный джентльменский образ с укороченными брюками. За основу взяли монохромную цветовую гамму - карамельно-коричневую. На пользу образу работает игра фактур. Замшевый бомбер, трикотажный джемпер и льняные брюки в мелкую клетку.
И снова даем отдохнуть кроссовкам. Вместо них идеальноподходят коричневые кожаные кеды.
Модные выводы
Брюки в обтяжку и огромными дырами давно не в тренде. А с длинной рубашкой навыпуск и объtмными кроссовками это просто модный провал. Классические укороченные брюки выглядят достойно с рубашкой средней длины и лоферами.
Стильный лук построен на базе клетчатых льняных брюк с участием джемпера, бомбера и кожаных кед.
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