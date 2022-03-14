Украина - бермудский треугольник для альтернативных СМИ

Навязывая публичную ненависть к русским в Instagram и других соцсетях, к полной зачистке информационного пространства от неугодных стремится и Киев. Это происходит давно, однако сейчас стало особенно заметным. Так, стоит ли успокаиваться, думая, что здравомыслящие люди все видят и понимают? Пример той же Украины говорит об обратном. Авторский взглядв проекте "Площадка".



Современная Украина, превратившаяся в сборище ультраправых и неонацистов из разных стран, стала бермудским треугольником для альтернативных СМИ. Для людей, которые против неофашистов, против агрессии НАТО и прежде всего США. Пропадают журналисты и блогеры, политики и общественники, священнослужители и чиновники. Кого-то спустя время находят в застенках СБУ, а кто-то исчезает бесследно.



Киев стремится к полной зачистке информационного пространства от неугодных. Это происходит давно, просто сейчас стало особенно заметным. Только в октябре 2014 года в стране перестали работать 19 изданий. Зачищали телеканалы, в том числе "Беларусь 24".





Убийство журналистов и депутата

16 апреля 2015 года. В Киеве за одни только сутки произошло несколько убийств - журналистов и депутата. Все они были известны политическими взглядами, которые во многом резко расходились с официальной позицией украинских властей. Известного журналиста Олеся Бузину застрелили днем на пороге собственного дома. Убийство называли заказным за политические взгляды, антифашистскую и пророссийскую позицию. Убийцы не найдены. Как и те, кто в июле 2016 лишил жизни Павла Шеремета.

В Украине похищают людей, обвиняя в госизмене и шпионаже

Была серия политических убийств. Сегодня в Украине особенно сложно быть честным. Людей похищают десятками, публично обвиняя в госизмене, шпионаже или расстреливая. Недавно в Дарницком районе Киева на блокпосту был убит Дмитрий Демьяненко, бывший замначальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Застрелили Демьяненко боевики полка полиции особого назначения "Миротворец". В Украине исчез политик и депутат Василий Волга. Все видео с канала удалены, кроме одного, весьма странного. Политик записал обращение у той же стены, что и похищенный СБУ политолог Дмитрий Джангиров. Ранее в Киеве задержали, избили и заставили сделать заявление политолога Юрия Дудкина. В этом же списке подполковник СБУ в запасе Влад Мулык, этнические белорусы Александр и Михаил Кононовичи, депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Он ехал на переговоры в Беларусь, сообщил встречающему, что подъезжает к границе, и пропал. Свидетели рассказали, что Шевченко задержан СБУ прямо на границе. Знают, что его избивали.

Информационное пространство Украины заполняется провокаторами, преступниками, неофашистами

Что сейчас с этими людьми? Их убрали из информационного поля Украины. А чем заполнили? Сторонниками неофашизма, вроде депутата Верховной рады Игоря Гузя. В своих медиа он учит делать коктейли Молотова, призывает убивать людей в Украине. Распространяет откровенную ложь, к примеру, о том, что белорусские военные воюют в Украине, призывает их матерей бросаться под бронетехнику. Именно такие националисты помогают Западу гробить украинский народ. Стремятся создать новый рейх, уничтожить Россию и ее союзников - наследников великого СССР, которые оберегают историческую память и традиционные ценности.

Неофашист Гузь, кстати, участвовал в беспорядках в Украине и Беларуси. Руководил ответвлением националистического правоконсервативного образования, созданного на основе неофашистского движения. Он же, Гузь, инициатор украинского фестиваля "Бандерштат". Только в 2019 году он проводился 13 раз, прежде всего для участников боевых действий и … детей. Это один, кстати, из инструментов взращивания новой неонацистской поросли. Были там и "гости" из США, Франции, Польши. Есть информация, что Гузь - один из тех, кто может стоять за заказом задержанных недавно в Киеве этнических белорусов, братьев Кононовичей.

Они не пошли на поводу у преступников. Шансов на то, что братья живы, все меньше. Есть и другие. Те, кто, как говорят, переобулся и теперь делает публичные заявления за укрорежим. Я не осуждаю. В нынешней ситуации это единственный способ остаться в живых. Запад же всего этого, как обычно, не замечает. Действительно, был человек и нет человека.

В странах ЕС, США тоже старательно зачищают инфопространство от неугодных. От российских и белорусских медиа. Вон и Facebook с Instagram разрешили пользователям Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, России и Украины призывать к убийствам и избиениям россиян и военных ВС РФ. Мол, это же только когда речь "о вторжении на Украину". Соцсети также временно разрешили публиковать посты с пожеланиями смерти президентам Россия и Беларуси. При этом уточняется, что посты не должны содержать указаний места или метода. Это, конечно, в корне меняет дело.

Дезинформация и запугивание в Украине делают свое дело