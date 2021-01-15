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Украина должна была стать мостом между Европой и Россией, а вышло наоборот

Западных соседей и США мало заботит благополучие граждан страны.

Таким мнением поделился председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

А. Лесик: чем отдавать долги?

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