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Украина должна превратиться из анти-Руси, из анти-Беларуси в дружественную нам страну - Елфимов о вопросе номер один в интервью Президента
Делясь впечатлениями от интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко, политолог ВадимЕлфимов отметил, что "Вопрос номер один" читается во всем разговоре - в вопросе о том, что будет с Украиной, как она должна измениться, чтобы сохраниться. "Президент дважды или трижды подводил к теме, что украинцам нужно все начинать с нуля. Нужно все изменить, нужно изменить всю свою политику и экономику, и так далее. Он говорит о том, что в Украине должна появиться некая новая сила, способная придать жизни, иначе эта Украина погибнет, - отметил эксперт. - И ее будущая жизнь должна быть полностью переформатирована. Украина должна превратиться из анти-Руси, из анти-Беларуси в дружественную нам в страну с точки зрения и справедливости, и защиты бедных, посмотреть на них, не только на олигархов. Изменить всю структуру и политической, и экономической жизни Украины".
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Главный ответ, который эксперт услышал в интервью, то, что Президент ясно дал понять, что в случае чего, если на Беларусь будет совершено нападение, мы применим оперативно-тактическое ядерное оружиебез всяких предупреждений. "Зная политическую волю, твердость характера нашего Президента, все, кто это услышал в высоких кабинетах, они оценили, - заверил ВадимЕлфимов. - Это ключевой момент - мы будем защищать нашу территорию не потому, что мы такие агрессивные и готовы применить ядерное оружие по любому поводу. Президент тоже объяснил: у нас маленький территория. Нам некогда рассчитывать, выставлять какие-то ленты. Малейший шаг - и вы получите все по полной программе. Это самое главное".
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