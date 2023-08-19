Украина должна превратиться из анти-Руси, из анти-Беларуси в дружественную нам страну - Елфимов о вопросе номер один в интервью Президента

Делясь впечатлениями от интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко, политолог ВадимЕлфимов отметил, что "Вопрос номер один" читается во всем разговоре - в вопросе о том, что будет с Украиной, как она должна измениться, чтобы сохраниться. "Президент дважды или трижды подводил к теме, что украинцам нужно все начинать с нуля. Нужно все изменить, нужно изменить всю свою политику и экономику, и так далее. Он говорит о том, что в Украине должна появиться некая новая сила, способная придать жизни, иначе эта Украина погибнет, - отметил эксперт. - И ее будущая жизнь должна быть полностью переформатирована. Украина должна превратиться из анти-Руси, из анти-Беларуси в дружественную нам в страну с точки зрения и справедливости, и защиты бедных, посмотреть на них, не только на олигархов. Изменить всю структуру и политической, и экономической жизни Украины".