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Украина. Границы свободы СМИ
Тем временем в Украине гремит "дело принципа". Весьма принципиальный парламент Украины требует от Совета нацбезопасности и обороны введения санкций против ряда телеканалов за "пропаганду государства-агрессора". Депутаты, в частности, требуют закрыть "112. Украина" и NewsOne. В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором" по причине конфликта в Донбассе. А эти опальные каналы постановление не исполняют. Вот их и предлагают закрыть.
В общем парад закрытий продолжается. Еще в 2016 году закрыли польского политолога и журналиста Матеуша Пискорского - якобы за шпионаж в пользу России. Почти два года ему не предъявлялось конкретного обвинения, следствие лишь допускало утечки в СМИ о шпионаже в пользу то России, то Китая, то даже Ирана. В пятницу начался судебный процесс, на услуги адвокатов денег у Пискорского нет.
В ряду "демократических методов" и достаточно безобидный, но говорящий случай с безапелляционным увольнением сотрудника телеканала "Белсат". Поиронизировал по поводу фотографии президента Польши Анджея Дуды в рабочем кабинете Дональда Трампа в Белом доме. Из примечаний к фотографии всего-то было "Слева - президент Польши". Уволили без разговоров.
К чему все это вспоминается? В четверг европарламент выпустил очередную резолюцию по Беларуси с призывом "положить конец судебным преследованиям в отношении журналистов и независимых СМИ и разрешить всем новостным порталам действовать свободно". Вопрос: что в Страсбурге понимают под свободными действиями? Получается, что лазание по закрытой части портала "Белта" под чужими паролями в европарламенте приветствуют.
МИД Беларуси рекомендовал евродепутатам "сменить затертую пластинку по белорусское теме" и назвал нынешнюю резолюцию "очередным искусственным набором штампов, которые не учитывают ни объективной реальности, ни опыта принятия аналогичных опусов в прошлом".
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