Украина - масштабный проект Пентагона по созданию биолабораторий

Украина, возможно, крупнейший проект, с точки зрения Пентагона, который как раз и распоряжается деятельностью этих лабораторий. Эти лаборатории были развернуты по всему миру американцами - более 300 в различных странах. Многие из этих лабораторий находятся по периметру РФ, в бывших республиках СССР, в том числе на территории Украины.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России