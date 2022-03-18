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Украина - масштабный проект Пентагона по созданию биолабораторий
Нервозность Вашингтона относительно биологических лабораторий легко объясняется. Интересы заокеанского игрока проявляются не только в политической, но и финансовой плоскости, ведь Украина - один из самых масштабных проектов Пентагона. Об этом в интервью телеканалу Russia Today рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Интересы США проявляются не только в политической, но и финансовой плоскости
Украина, возможно, крупнейший проект, с точки зрения Пентагона, который как раз и распоряжается деятельностью этих лабораторий. Эти лаборатории были развернуты по всему миру американцами - более 300 в различных странах. Многие из этих лабораторий находятся по периметру РФ, в бывших республиках СССР, в том числе на территории Украины.
Напомним, ранее Минобороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности Штатов в Украине. Материалы освещают в том числе проект 2019 года по оценке роли летучих мышей как естественного резервуара для патогенов, в том числе коронавируса.
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