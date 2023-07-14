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Украина нужна для того, чтобы она воевала, чтобы украинцы умирали - российский политолог
Западу не нужна Украина в составе НАТО и ЕС - он приносит ее в жертву ради борьбы с Россией. Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский политолог, руководитель информагентства BaltNews Андрей Стариков.
По словам эксперта, из-за провального контрнаступления украинцев вся финансовая помощь для Киева впоследствии будет снижаться.
Зачем Украина в НАТО? Зачем Украина в ЕС? Более того, никогда ни по средствам ЕС, ни по средствам НАТО никто не будет восстанавливать Украину. Украина нужна для того чтобы она воевала, чтобы украинцы умирали. Западники же никогда не будут ее восстанавливать, на это нет ни денег, ни ресурсов. Они не готовы обновлять свои арсеналы, подкидывая Украине оружие лишь до того момента, пока украинцы воюют. Но этот момент подходит к концу, потому что настроения даже нынешнего саммита в Вильнюсе уже таковы, что контрнаступление очень распиаренное - оно провалилось. Оно, как мягко говорят, не оправдывает ожиданий, поэтому и последствия будут соответствующими. Снижение финансовой помощи, оружие будет продолжать идти, потому что перевооружение выгодно военному лобби собственно в странах НАТО, главным образом в Соединенных Штатах, но поддержка для того, чтобы экономика Украины как-то держалась на плаву и чтобы гражданскому населению было что кушать, будет уменьшаться, сокращаться, деградировать.
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