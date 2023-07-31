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Украина - прачечная по отмыванию денег
Центр торговли людьми и наркотиками, а еще американские биолаборатории, наличие которых Вашингтон даже не пытается скрывать. Таковы основные "достоинства" Украины.
Отставной генерал американской армии Майкл Флинн дал характеристику современному украинскому государству и объяснил, почему эта страна так важна для администрации Вашингтона. Экс-военный уверен, что вся страна стала "прачечной" для отмывания преступных денег, которые "текут рекой".
Украина - это центр, созданный специально для торговли детьми. Это центр торговли живым товаром. Это центр незаконного оборота наркотиков. Это центр незаконного оборота оружия. Это множество биолабораторий, наличие которых подтвердила Виктория Нуланд.
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