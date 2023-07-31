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Украина - прачечная по отмыванию денег

Центр торговли людьми и наркотиками, а еще американские биолаборатории, наличие которых Вашингтон даже не пытается скрывать. Таковы основные "достоинства" Украины.

Отставной генерал американской армии Майкл Флинн дал характеристику современному украинскому государству и объяснил, почему эта страна так важна для администрации Вашингтона. Экс-военный уверен, что вся страна стала "прачечной" для отмывания преступных денег, которые "текут рекой".

Украина - это центр, созданный специально для торговли детьми. Это центр торговли живым товаром. Это центр незаконного оборота наркотиков. Это центр незаконного оборота оружия. Это множество биолабораторий, наличие которых подтвердила Виктория Нуланд.
Майкл Флинн, генерал-лейтенант армии США в отставке

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