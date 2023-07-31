Украина - это центр, созданный специально для торговли детьми. Это центр торговли живым товаром. Это центр незаконного оборота наркотиков. Это центр незаконного оборота оружия. Это множество биолабораторий, наличие которых подтвердила Виктория Нуланд.

Майкл Флинн, генерал-лейтенант армии США в отставке

