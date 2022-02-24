Украина провалила все попытки мирного урегулирования конфликта в Донбассе

Все эти годы мы давали шанс, просили, наставили, были драйвером мирного урегулирования вопроса между Донецком, Луганском и Украиной. Мы настаивали на минском формате в рамках "норманнской четверки", мы делали все, чтобы был выработан конкретный механизм реализации Минских соглашений. Мы настаивали, что должен быть использован единственный язык, это язык дипломатии. Но 8 лет показали, что никакая дипломатия и мирное урегулирование не нужны. Был использован уже устоявшейся, к сожалению, на просторах СНГ механизм. Украину вместо того, чтобы сплачивать население на культурном развитии, на инновационном развитии, на подъеме экономики, сплачивали путем формирования лютой ненависти к русскому миру, к России, и поэтому наличие большой армады и 150 000 военнослужащих на линии соприкосновения стало национальной идей, что никогда произойдет это победоносное наступление, и Украина восторжествует. Но оказалось, что это было тупиком, и мы поставили точку. Мы констатировали, что попытки в течение 8 лет мирного урегулирования увенчались провалом, и поэтому мы пошли по другому пути. Мы дали возможность людям, которые 8 лет назад выбрали свободный путь, был реализован принцип наций на самоопределение. Мы помним референдум, мы все это хорошо помним.

Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ