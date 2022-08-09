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Украина разорвала соглашение с Беларусью о сотрудничестве МВД двух стран
Украина разорвала соглашение с Беларусью о сотрудничестве МВД двух стран, пишет Sputnik. Соглашение действовало с 6 марта 1992 года, напомнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.Это не первый случай, когда Киев в одностороннем порядке разрывает отношения с Минском.
Краткая сводка психоза властей Украины:
- 4 мая - прекращение действия соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Беларуси;
- 30 мая - прекращение сотрудничества Николаева с Могилевом и Браславом;
- 9 июня - разрыв побратимских отношений Киева с Минском, Полтавы с Барановичами и города Канев Черкасской области с Кобрином;
- 21 июня - Государственная архивная служба Украины денонсировала соглашения о сотрудничестве с Беларусью;
- 2 августа - прекращение действия соглашения о научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности.
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