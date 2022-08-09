Украина разорвала соглашение с Беларусью о сотрудничестве МВД двух стран, пишет Sputnik. Соглашение действовало с 6 марта 1992 года, напомнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.Это не первый случай, когда Киев в одностороннем порядке разрывает отношения с Минском.



Краткая сводка психоза властей Украины:

