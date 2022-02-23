Сегодня стало известно, что Украина вводит дополнительные ограничения в пограничной зоне с Беларусью и Россией. Это информация украинской Госпогранслужбы. Среди мер - запрет на пребывание в пограничье ночью, движение по незарегистрированным дорогам и использование водного транспорта.



В то же время Госпогранкомитет Беларуси констатирует, что обострение ситуации в Донбассе не сказалось на обстановке на белорусско-украинской границе.



Органы пограничной службы осуществляют охрану данного участка границы в штатном режиме. Оформление в пунктах пропуска производится в обычном порядке. Очередей на этом направлении не фиксируется. В целом обстановка на южной границе прогнозируемая и контролируемая.



