Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Беларусью

Правительство Украины одобрило 23 декабря выход из соглашения с Беларусью о воздушном сообщении. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

С весны украинские власти начали денонсировать соглашения с Беларусью. Так, Кабмин Украины разорвал соглашения с Минском о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности, о сотрудничестве в сфере молодежной политики, а также в сфере геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли. Прекращено действие соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Беларуси. Государственная архивная служба Украины денонсировала соглашение с белорусской стороной. Также было разорвано соглашение о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.