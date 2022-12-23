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Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Беларусью

Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Беларусью

Правительство Украины одобрило 23 декабря выход из соглашения с Беларусью о воздушном сообщении. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, пишетТАСС.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о воздушном сообщении", - написал он.

По словам Мельничука, соглашение было подписано в Минске 17 июля 1995 года.

С весны украинские власти начали денонсировать соглашения с Беларусью. Так, Кабмин Украины разорвал соглашения с Минском о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности, о сотрудничестве в сфере молодежной политики, а также в сфере геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли. Прекращено действие соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Беларуси. Государственная архивная служба Украины денонсировала соглашение с белорусской стороной. Также было разорвано соглашение о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Фото: pixabay.com

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