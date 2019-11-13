Украинка въехала на территорию Беларуси с патронами

Гражданка Украины въезжала на территорию нашей страны через пункт пропуска на автомобиле BMW. При досмотре авто пограничники обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что 50-летняя жительница Киева назвала себя охотником, а боеприпасы забыла выложить из автомобиля. По ее словам, она не знала, что патроны нельзя перевозить через белорусскую границу. Предметы вооружения изъяты и направлены на баллистическую экспертизу.







Это уже не первый случай. Граждане Украины нередко заезжают к нам с патронами и заявляют о том, что забыли их выложить дома или не знали, что перевозить подобные предметы через белорусскую границу нельзя.

Фото: gpk.gov.by

