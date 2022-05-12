Украинская сотня в Шталаг-337 в 1942-м формировалась на добровольной основе

Комендантом Шталага-337 был назначен Зигфрид Эйхгорн - прибалтийский немец. Охрану первоначально осуществлял 861-й охранный батальон вермахта в составе 150 человек. В самом лагере действовал разведотдел абвера, одна из задач которого - сформировать лагерную администрацию из военнопленных. Были назначены коменданты. В Барановичах - Полякин, в Лесном - Пешков. У них были заместители, которые командовали лагерной полицией.

Кроме лагерной полиции были так называемые комбаты. Это старший военнопленный над группой военнопленных. Их тоже выделяли - чуть лучше кормили, отдельно они жили - в другом бараке. Носили на рукаве повязку. Имели на вооружении - очень много по делу проходит - резиновый шланг со свинцовым наконечником. Александр Кислицкий, историк спецслужб

Для отбора в свои подразделения администрация лагеря из числа немцев разделила узников по национальному принципу - в особую группу определили украинцев. В карточках военнопленных они помечены буквой У. Из них абвер решил сформировать охранное подразделение - украинскую сотню. Формирование его началось в марте 1942-го на добровольной основе.

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"Без срока давности. Украинская сотня" здесь

По показаниям начальника украинской сотни Яроша, снабжение солдат украинской сотни даже на сегодняшний день было такое: рядовой военнослужащий получал 10 немецких марок, командир отделения - 12 марок, командиры взводов - 15 немецких марок. Трехразовое горячее питание. В питание входило мясо, крупы, сыр, мармелад, чай с ликером или с коньяком, сигареты. Александр Кислицкий, историк спецслужб

А во второй половине 1943-го года стали заметать следы своих преступлений. Места массовых захоронений ровняли с землей, а затем там высаживали деревья. Создавали единичные захоронения, в которых хоронили военнопленных, погибших осенью 1943-го. Но в 1967-м, во время следственных действий по делу украинской сотни, были проведены сотни мероприятий, чтобы правда стала известна.

Из 13 человек - пособников нацистов из украинской сотни, которых судили в 1967-м, двое - бывшие офицеры Красной армии Гаевой и Прикмета. Остальные были рядовыми. В ходе следствия были выявлены несколько десятков бывших нацистских пособников из этого подразделения, но до суда дошла лишь чертова дюжина.

В результате проведенных оперативных мероприятий, комплекса розыскных мероприятий были установлены порядка 60 членов украинской сотни. Не все они могли быть привлечены к ответственности. Уже прошло более 20 лет. Многие уже умерли, иные скрылись. Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук