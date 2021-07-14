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Украинская телеведущая Д. Панченко: В искусстве нет места политике

Известная украинская телеведущая Диана Панченко в соцсетях, несмотря на мнения хейтеров, смело заявила о том, что едет открывать "Славянский базар в Витебске" в качестве ведущей, подчеркнув, что в искусстве нет места политике. На своей странице она написала: "Некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала".

Диана Панченко в Витебске готовится к завтрашнему выходу на сцену. Наша съемочная группа встретилась с украинской телеведущей.


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