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Украинская телеведущая Диана Панченко вместе с коллегами из России и Беларуси открыла "Славянский базар в Витебске - 2021"
Неоднозначную реакцию в украинском обществе вызвало участие в "Славянском базаре" телеведущей украинского телеканала Дианы Панченко
Совсем тревожный симптом, когда человек отказывается от праздника. Такое нездоровье наблюдается сейчас в Украине. Неоднозначную реакцию в тамошнем обществе вызвало участие в "Славянском базаре" телеведущей украинского телеканала Дианы Панченко. Нашлись те, кто по указке политических сил давят на нашу коллегу в социальных сетях и не только. Многие ее коллеги призывают соотечественников прислушаться к голосу разума. Игнорировать и критиковать доброе человеческое общение, культурные достижения в угоду санкционной политике Запада - верх безумия.
Это уже символ естественного мирного существования, к которому мы все больше стремимся, но чем больше бежим, тем больше от нас отдаляется этот мир. То, что мы помним хорошо, когда певцы, артисты были вне политики. Они были для народа, были объединяющим фактором. Люди, особенно в тяжелые времена, стремятся к доброму, светлому, объединяющему. Все наши славянские народы - украинцы, русские, белорусы - люди очень эмоциональные. Нас объединяет песня. Нас объединяет история.
Я расцениваю этот фестиваль как глоток свежего воздуха в душной атмосфере ненависти. Как кондиционер. Фестиваль - культура, спорт не должны становиться инструментом стравливанияЕще полгода назад Владимир Зеленский обнимался с тем, кого они называют диктатором, встречался на границе, говорил, что мы братские народы. А вдруг что-то поменялось, европейские политики сказали, что нас надо присоединить к санкциям против Беларуси, нашего соседа. И мы вдруг поменяли так резко ветер в другую сторону. Я этого не приемлю. Нельзя вбивать клин. Белорусы сами разберутся, если не будут вмешиваться, точно разберутся".
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