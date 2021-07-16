Украинская телеведущая Диана Панченко вместе с коллегами из России и Беларуси открыла "Славянский базар в Витебске - 2021"

Это уже символ естественного мирного существования, к которому мы все больше стремимся, но чем больше бежим, тем больше от нас отдаляется этот мир. То, что мы помним хорошо, когда певцы, артисты были вне политики. Они были для народа, были объединяющим фактором. Люди, особенно в тяжелые времена, стремятся к доброму, светлому, объединяющему. Все наши славянские народы - украинцы, русские, белорусы - люди очень эмоциональные. Нас объединяет песня. Нас объединяет история.

Снежана Егорова, телеведущая (Украина)