Украинские активисты вредят работе КПП на польско-белорусской границе

Украинские активисты в пункте пропуска "Козловичи-Кукурыки" на польско-белорусской границе третьи сутки пытаются блокировать фуры с грузами, которые направляются в Беларусь и Россию. Они требуют расширить европейские санкции, в том числе на дорожный транзит товаров. Отчеты о ходе акции публикуют на своих страницах в социальных сетях (надо же как-то демонстрировать отработанный заказ). Такой политический цирк возмущает водителей. Не собираются мириться с провокациями и полицейские, которые оттесняют активистов с дороги, пропуская грузовики.