Украинские беженцы о том, как батальон "Айдар" сделал живым щитом женщин и детей

Когда он узнал, что мы эвакуированы в Беларусь, что Ярослав ранен (мы ему все рассказали, что вот такая ситуация), он пошел и заявил, что нас выкрали, насильно вывезли и держат здесь в плену. Мы больше естественно общаться с ним не хотим. Потому что это ложь. Они там все лгут, друг другу даже. Мы ему сказали, что это все серьезно. - Зачем ты это сказал? - Так надо, чтобы вы потом могли вернуться.

На детской площадке это прямо произошло. Они готовили кушать. Одна женщина варила борщ. Вторая гуляш какой-то. Ярослав стоял возле подъезда. Упало 2 мины. Одна женщина погибла на месте. У двух других были серьезные ранения. Мы собрали все, что можно, жгут, перетяжки сделали. Когда жгутов не хватало, мужчины ремни из брюк достали. А Ярослав успел забежать в подъезд. Держит шею, кровь течет.

Там ему делали операцию 4 российских военных врача из Ульяновска. Владимир, Владимир, Леонид и Андрей, (плачет) вам привет. Спасибо вам огромное, что мне сына спасли. Они сказали, что там 2 миллиметра и артерия. Он бы просто за 2 минуты истек кровью. Даже если бы чуть-чуть зацепило, я бы уже ничего не смогла сделать.

Никого там не было.Мы сидели в комплексе и не знали, что вокруг творится. Из новостей было радио украинское. Мы понимали, что там сплошное вранье. Они каждый день рассказывали, что утром у них бой, в обед у них уже перемога. Вечером - зачистка. Все хорошо, сидите дома. Специально оставляли людей как живой щит, чтобы прикрываться, а потом нас минами и забросали, тех, кто остался. Помогали нам только российские военные – приносили еду, медикаменты любые, воду, таблетки, чтобы воду техническую очищать. У женщины был ребенок-инвалид 12 лет. Ему нужно было делать сонацию - чистку легких. Так как холодно было у нас в квартирах, он начал заболевать. У него стали проблемы с легкими. Она сначала у него из легких жидкость шприцом вытягивала, а потом они привезли генератор, соединили все, чтобы она каждый день могла делать сонацию 10 минут, такая чистка.

Батальон "Айдар" заехал прямо к нам домой, папу моего взяли в плен, маму выгнали из дома. Она стояла и смотрела, как в "газель" погружали нашу технику, вещи. Отца держали 3 недели. Чисто случайно узнали, что его держали в городе Счастье в РУВД. Там был спортзал, где держали пленных. Над пленными издевались постоянно, женщин насиловали. Женщины не выживали в плену вообще.

Наш дом по итогу заняли. Когда они вывезли оттуда все вещи, они из него сделали штаб. У нас был подвал цокольный, бетонный. Там мучили одного из соседей. Он говорил, что там пола не было видно, столько крови было. А когда уходили, изнутри подожгли.

Очередной фейк. Дескать, из Украины насильственно вывозят детей. Подобные слухи ходят с начала спецоперации. До сих пор, правда, ни один случай не подтвердился. Более того, представитель Международного детского фонда ООН Мануэль Фонтэн заявил, что и у него нет доказательств принудительной эвакуации несовершеннолетних.А вот кому на руку такие слухи? И от чего действительно бегут украинские дети?расскажет на конкретном примере.Ирина (женщина просит не называть ее фамилию) вместе с сыном уже в безопасности. Это интервью мы записали в общежитии Мозыря, там сейчас много беженцев из Украины. Их история - наглядный пример, как разные взгляды на одно и то же событие не только разделяют страны, разрывают крепкие семейные узы. Отец парня остается в Киеве.Отец предпочитает не замечать серьезного ранения сына (осколок от снаряда прилетел в 2 миллиметрах от сонной артерии). Все случилось 22 марта. К тому времени в их поселке под Ирпенью уже не было света, газа, воды. Люди кололи дрова и готовили (из чего могли) прямо на улице. Все это при постоянной угрозе жизни: населенный пункт обстреливали.Ярослав был в майке, в свитере. Шерсть, волосы - это все попало в рану. Ирина достала, как смогла, пинцетом. Через полчаса парня в полевой госпиталь парня отвезли российские военные.Скорее всего, основной удар пришелся на других женщин. Их тоже привезут в военный полевой госпиталь. Но спасти уже не смогут. У Ярослава ко всему констатируют контузию. Какое-то время он был под наблюдением медиков, потом пришлось вернуться.Эвакуации они боялись. Знали, обстреливают и мирных. Ирина просила только об одном - уехать с российскими военными. Те согласились. Так Ирина и Ярослав оказались в Беларуси. Какое-то время парня лечили в Мозырской детской больнице, сейчас каждый день ездит на перевязки. Это их второй побег - из дома. Первый был в 2014 из Луганска.За отца потребовали выкуп - 20 тысяч долларов. Помогали,кто чем мог. Его спасли. Но в тот дом они так и не вернутся.Это история только одной семьи. Сколько таких по всей Украине? К сожалению, их не рассказывают внутри страны. Куда проще сказать: "А наших-то вывезли". А они ведь бежали.