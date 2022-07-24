Украинские беженцы рассказали, почему между Польшей и Беларусью выбрали нашу страну

Если бы в 2020 году победила бы не так сторона, то война была бы сейчас не у нас, а у вас. Украина уже была оторвана от России и Беларуси. У нас ужас что творится! Брат с сестрой не общаются, мать с сыном не общаются. Если где-то кто-то увидит этот репортаж, а мы захотим вернуться в Украину, то нас просто могут посадить. Беларусь в один момент стала врагом. А почему?

Мужчина добавил, что они в своей стране никому не нужны, а здесь к ним отнеслись очень по-человечески: "Хочется не подвести, потому что люди так хорошо отнеслись, хочется ответить взаимностью".Ирина Мелешко показала съемочной группе свое жилье. "Это детская комната нашего сына, наша спальня и зал. У нас большая кухня, два балкона. Нам дали мебель, холодильник, стиральную машину. Все абсолютно новое".Корреспондент замечает белорусский флаг на стене комнаты. Ирина говорит, что это сын повесил: "Он у нас большой патриот". Ирина говорит, что им очень помогли, предоставили даже посуду. Это было очень приятно.