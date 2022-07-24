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Украинские беженцы рассказали, почему между Польшей и Беларусью выбрали нашу страну
Беларусь прирастает гражданами - плюс 471 человек! Александр Лукашенко на неделе подписал указ о приеме в гражданство Республики Беларусь еще почти полтысячи человек. Всего после соответствующего поручения Президента, данного в августе прошлого года, белорусскими гражданами стали 4 228 украинцев.
Ксения Лебедева пообщалась с семьей беженцев из Украины, чтобы узнать, почему им важно получить белорусский паспорт и почему между Польшей и Беларусью они в результате выбрали нашу страну?
Евгений Мелешко, беженец из Украины:
Я последние 5 лет работал в Польше, работал на спецтехнике, сельским хозяйством не занимался. Там я проработал 5 лет, потому что в Украине нет возможности заработать нормальные деньги, чтобы прокормить семью. Я уехал из Украины 4 февраля. 24 февраля начались болевые действия. Начало прилетать по всей Украине. Я позвонил жене, и 4 марта она приехала ко мне в Польшу эвакуационным автобусом. Приехала с детьми. Я снял квартиру, но в Польше на эту зарплату, хотя она более или менее нормальная, потянуть семью нереально. Цены пошли вверх, аренда жилья выросла. Мы решили ехать в Беларусь.
Евгений говорит, что сам выучил польский язык, а жене и детям это давалось с трудом, а в Беларуси свои люди. Он считает, что это один народ.
"Сначала мы сняли квартиру на сутки. Затем поехали в РУВД, чтобы как-то узаконить свое пребывание здесь. Начали искать работу. Один человек мне подсказал, чтобы я съездил в агрогородок Квасовка. Я поехал туда, пошел в отдел кадров, познакомился с председателем. Взяли меня на работу. Я очень благодарен, потому что я никогда не думал, что в чужой стране (я же иностранный гражданин) нам дали жилье, работу, купили нам мебель. Это был для меня шок", - с дрожью в голосе рассказывает Евгений.
Мужчина добавил, что они в своей стране никому не нужны, а здесь к ним отнеслись очень по-человечески: "Хочется не подвести, потому что люди так хорошо отнеслись, хочется ответить взаимностью".
Ирина Мелешко показала съемочной группе свое жилье. "Это детская комната нашего сына, наша спальня и зал. У нас большая кухня, два балкона. Нам дали мебель, холодильник, стиральную машину. Все абсолютно новое".
Корреспондент замечает белорусский флаг на стене комнаты. Ирина говорит, что это сын повесил: "Он у нас большой патриот". Ирина говорит, что им очень помогли, предоставили даже посуду. Это было очень приятно.
Евгений Мелешко, беженец из Украины:
Если бы в 2020 году победила бы не так сторона, то война была бы сейчас не у нас, а у вас. Украина уже была оторвана от России и Беларуси. У нас ужас что творится! Брат с сестрой не общаются, мать с сыном не общаются. Если где-то кто-то увидит этот репортаж, а мы захотим вернуться в Украину, то нас просто могут посадить. Беларусь в один момент стала врагом. А почему?
Евгений Мелешко говорит, что решили с супругой и детьми остаться в Беларуси навсегда. Перспективу для своих детей в Украине мужчина не видит. "Я твердо уверен, что в Беларуси мои дети получат правильное образование", - говорит мужчина. "Хочется, чтобы мои дети имели какие-то ценности".
На вопрос Ксении Лебедевой, почему маленький Максим повесил на стене белорусский флаг, мальчик, не раздумывая, отвечает: "Потому, что я люблю Беларусь".
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