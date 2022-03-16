Застрявшим в Беларуси украинским дальнобойщикам предлагают помощь и временное трудоустройство

Заложники ситуации и действий своих же властей, которым сейчас, разумеется, не до них. Украинцы застряли в Беларуси. И, кажется, им здесь нравится. Хотя сложно говорить даже о самых очевидных плюсах, когда несколько суток не слышал голос жены и детей. Тему продолжит Анастасия Бенедисюк.



На парковке сплошь украинские номера. И такая картина с конца февраля - начала марта. Правда, было больше, порядка 10.



Еще одна машина едет сюда из Минска. Все они не могут вернуться домой в Чернигов, хотя от Гомеля это около 100. Для дальнобойщика - не расстояние.





Реальная угроза жизни и вероятность остаться без машины

Из-за боевых действий продолжать маршрут небезопасно. Во-первых, это реальная угроза жизни. Во-вторых, признаются, и, сохранив ее, есть вероятность остаться без машины. Мы знаем прецеденты. А это неподъемные суммы впоследствии для их семей.

Водитель в TikTok обратился к пользователям с призывом сравнить отношение белорусов к дальнобойщикам из Украины с тем, как относятся к водителям из России и Беларуси в Европе:

А потом водитель показал упакованный обед, который ему передали коллеги из Беларуси.

"А вы кошмарите их там по Европе!"

- возмутился украинец.

Чат "Помощь украинским дальнобойщикам в РБ"

Продукты питания, вода, жилье и даже деньги. Гомельчане быстро самоорганизовались. Есть чат "Помощь украинским дальнобойщикам в РБ". Не спрашивая, что нужно, помогают, кто чем может.

Пользователи пишут в Telegram-чате:

"На данный момент облисполком и "Кірмаш" предоставили охраняемую стоянку (бывший авторынок "Осовцы"), есть электричество, питьевая и техническая вода, туалет. Если нужна помощь и сопровождения, звоните".

Дальнобойщик из Украины Леонид

пожаловался, что денег с собой было на пару дней:

Те тешили себя надеждой, что вот-вот вернутся домой, но спокойнее там не становится. Они волнуются за близких, которые сейчас в очаге, поэтому не все готовы представляться и показывать лицо.

С дальнобойщиками встретился заместитель губернатора

Накануне с дальнобойщиками встретился заместитель губернатора. С ним приехали и представители нескольких транспортных компаний.

Водители выразили желание заработать денег на проживание:

Прошло меньше суток. И вот реальное предложение, на которое украинцы согласились.

Оганнес Айвазбалян, замдиректора филиала "Автобусный парк № 1" ОАО "Гомельоблавтотранс"

, сообщил, что есть вакансииводителя автобуса, а для тех, у кого нет категории "Д", есть возможность поработать вахтером или слесарем.