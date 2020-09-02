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Украинские эксперты: Внешнее влияние на события в Беларуси очевидно

Решение ввести санкции продиктовано странами Балтии

Украинские эксперты и политологи солидарны в том, что внешнее влияние на события в Беларуси очевидно, как и давление на страны Балтии, которые ввели санкции против нашей страны. Ведь этот путь экономически не выгодный для всех сторон.

Украинский политолог Валентин Якушик о ситуации в Беларуси (подробности в видео).

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