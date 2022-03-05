Украинские фейки приобретают галактические масштабы - как уберечь себя ото лжи, расскажет Мария Петрашко

Вместо того чтобы принять реальность, Украина продолжает распространять ложь о своих победах, пытаясь скрыть действительное положении дел. К слову, украинская пропаганда своим массовым производством фейковнарушает Женевскую конвенцию. А гранты, которые выделило западное сообщество Киеву для создания негативного образа в СМИ одной только Беларуси, исчисляется десятками миллионов долларов.



Зачем тратятся такие суммы? И как уберечь себя от дезинформации? В паутине лжи по-киевски разбиралась Мария Петрашко. Подробности в видео.