Украинские фейки прямиком из Нью-Йорка

Единственный однозначно действующий рычаг, оставшийся у западных кураторов Киева, - информационные вбросы. Российская спецоперация в Украине - это очередной раз подтвердила. Сообщения из подконтрольных украинским властям территорий зачастую оказываются попросту фейковыми.

Запад полностью вошел в информационную войну



Так, накануне некоторые СМИ растиражировали эти кадры с подписью, что происходящее - обстрел российскими войсками Харькова. На поверку оказалось, что на видео взрыв склада с боеприпасами в Балаклее в 2017 году. И таких историй тысячи.





Самая громкая из них связана с Бучей. Пока Зеленский обвиняет Москву в "геноциде" под аплодисменты Америки и Европы, независимые от Киева исследователи замечают очень много нестыковок. Турецкие СМИ рассмотрели спутниковые снимки The New York Times с места якобы резни. Как оказалось, они были сделаны 1 апреля через два дня после ухода русских из города.

Показушное расследование