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Украинские фейки прямиком из Нью-Йорка
Единственный однозначно действующий рычаг, оставшийся у западных кураторов Киева, - информационные вбросы. Российская спецоперация в Украине - это очередной раз подтвердила. Сообщения из подконтрольных украинским властям территорий зачастую оказываются попросту фейковыми.
Запад полностью вошел в информационную войну
Так, накануне некоторые СМИ растиражировали эти кадры с подписью, что происходящее - обстрел российскими войсками Харькова. На поверку оказалось, что на видео взрыв склада с боеприпасами в Балаклее в 2017 году. И таких историй тысячи.
Самая громкая из них связана с Бучей. Пока Зеленский обвиняет Москву в "геноциде" под аплодисменты Америки и Европы, независимые от Киева исследователи замечают очень много нестыковок. Турецкие СМИ рассмотрели спутниковые снимки The New York Times с места якобы резни. Как оказалось, они были сделаны 1 апреля через два дня после ухода русских из города.
Показушное расследование
Во Львов уже приехала группа французских жандармов для проведения расследований якобы "преступлений" России. Объективность и непредвзятость группы вызывает сомнения, но только не у Парижа или Брюсселя.
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