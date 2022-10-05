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Беглые использовали белорусов в промышленном шпионаже - теперь их данные слили украинские хакеры
Украинские хакеры передали базу данных одного из деструктивных проектов журналисту АТН Ксении Лебедевой. Это месть организатору, который отказался выкупить данные почти двух тысяч человек, которые ему доверились. А ведь обещали безопасность и конфиденциальность.
Корреспондент провела свое расследование в фильме"Онлайн-профсоюзы: месть украинских хакеров"и нашла людей из базы, чтобы понять их намерения при регистрации.
4 сентября 2020 года на площадке координационного совета Марина Карась объявляет о старте проекта "Профсоюз online". Задача инициативы - мотивировать работников предприятий на выход из Федерации профсоюзов Беларуси и их переход в так называемые независимые профсоюзы.
Для оптимизации процесса разработаны телеграм-бот и сайт blrs.online. Согласно алгоритму, после заполнения онлайн-заявки с заявителем связываются волонтеры КС и согласовывают дальнейшие шаги.
С этого момента объявлена кампания по дискредитации национальной Федерации профсоюзов Беларуси. Организация стала рычагом сдерживания для рабочих, так как продолжала рассказывать о противозаконности стачечного движения, его политизированности, отсутствии социально-экономического фактора. Однако деструктивной оппозиции стачка была интересна не как способ решения проблем внутри страны, а как инструмент создания лояльной и разветвленной сети, звенья которой можно использовать в личных целях. Самим при этом оставаться безнаказанными.
Авторизовавшиеся на платформе лица использовались беглыми в промышленном шпионаже и диверсиях на предприятиях.
Голосовой чат от 26.09.2020 г. стачком "Белкалия"
"Каждый из вас более-менее в курсе, с кем из иностранных партнеров сотрудничает ваше предприятие. Я имею в виду такие ключевые, как Белкалий, "Нафтан", Мозырский НПЗ, "Азот", БМЗ, МТЗ, МАЗ, БелАЗ, МЗКТ. Просто, пожалуйста, посмотрите, поищите немного зарубежных ключевых партнеров и можете спокойно посылать эти данные мне. Я буду делать общий список, дальше смотреть, каким образом можно повлиять".
Фактически сторонники "Профсоз online" на местах сливали беглым и созданным ими экстремистским организациям информацию об обстановке, тем самым собственноручно копали могилы предприятиям, от которых зависели целые белорусские города и, в частности, семьи этих же предателей.
По сути, их действия можно квалифицировать как измена государству, нанесение ущерба национальной безопасности в экономической сфере никто не отменял.
Работая с и на иностранные государства, беглые никогда ничего хорошего не пожелали белорусам на родине, людям труда. Кстати,координаторами проекта заявлялась полная анонимность, безопасность передачи информации с использованием чат-бота, невозможность его взлома.
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