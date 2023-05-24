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Украинские матери рассказывают о том, как в европейских странах у них отбирают детей
В европейских странах стали изымать детей у беженцев из Украины, причем предлоги для этого зачастую бывают надуманными. Женщины из Украины рассказали об этом в проекте Ксении Лебедевой "Это другое".
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Елена Ковалева из украинского города Днепр подтвердила, что ее ребенка Ричарда пришли и забрали чужие люди 9 месяцев назад. Ей его не отдают и не показывают маленького сына уже 83 дня. "За 9 месяцев, которые ребенок находится под опекой в какой-то немецкой семье, мы видели Ричарда только три раза", - жалуется женщина.
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Алина Дашко из Северодонецка рассказала, что ее дочку Юлию Дашко удерживает ювенальная служба Германии. "Мы не фейки", - подчеркивает женщина.
И знаете, кто в ООН вступился за этих несчастных матерей? За них вступилась Россия и озвучила эту проблему с высокой трибуны ООН. Посол России в ООН обвинил Португалию, Германию и Испанию в том, что они отняли у матерей сотни украинских детей, поместили их в приемные центры на своих территориях, представив свидетельские показания по этим предполагаемым случаям.
То есть за украинских детей в ЕС вступились те, кого украинская власть называет врагами, но ни Зеленский, ни его подчиненные, ни Урсула фон дер Ляйен, ни Боррель - никто из этих европейских чиновников не озвучил проблему. Хороший показатель того, кто есть друг, а кто враг.
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