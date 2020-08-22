Украинские шахтеры опровергли слова народного депутата Волынца

Сегодня в открытом доступе появилось письмо украинских шахтеров, которые опровергли слова народного депутата Волынца. В ответ на заявление народного депутата о том, что специалисты страны-соседки не будут работать вместо бастующих сотрудников "Беларуськалия", рабочие заявили что, выбирая между поездкой в Польшу на клубнику и поездкой в Беларусь на добычу калийных удобрений они, естественно, выберут второй вариант, как бы их ни пытались остановить, какими бы репрессиями и неприятностями не угрожали. Эти слова приводит украинское издание:

"Михаил Волынец берет на себя смелость говорить от всей многотысячной армии украинских горняков, подписываясь как председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины. Хочется спросить у Михаила Яковлевича, а где был он в ту пору, когда украинское правительство принимало решение о закрытии украинских шахт и об увольнении шахтеров. Он говорит о принципиальной позиции по отношению к бастующим белорусам. А где его позиция в ситуации, когда сегодня открыто обсуждается вопрос о закрытии в 2021 году всех украинских шахт и об увольнении 90 тысяч сотрудников отрасли? Волынец разбрасывается словами от имени шахтеров. А он подумал о семьях шахтеров и о том, где они могут заработать на хлеб?"



