3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украинские теннисистки пиарятся за счет белорусок и россиянок - Рутенко
Теннисистки из Украины, которые не пожимают руки спортсменкам из Беларуси и РФ, требуют отстранения их от международных состязаний, делают это в рамках пиар-акции, считает глава Белорусской теннисной федерации (БТФ) Сергей Рутенко, пишет Sputnik.
Председатель организации отметил, что всплеск дискриминации, скандальных ситуаций в отношении спортсменов из республики и РФ был в начале спецоперации. Сейчас же, по его информации, ситуация довольно спокойная.
"Все действия украинских спортсменок, на мой взгляд, носят более такой характер пиара, очень много негатива, оскорблений в адрес наших спортсменов, которые ни в чем не виноваты", - сказал Рутенко.
Он напомнил, что никто не требует комментариев от атлетов из Израиля, США и других стран. В то же время как с россиянами и белорусами сложилась противоположная ситуация.
Глава федерации уверен, что против белорусских атлетов развернута целенаправленная пиар-кампания. Делается это для того, чтобы надавить на спортсменов, заставить их выступать с критикой правительства Беларуси.
"Они все это хотят раскрутить в рамках пиар-компании, борьбы, информационной войны", - добавил он.
Рутенко напомнил, что с началом спецоперации Беларусь предлагала украинским спортсменам базы для размещения. Он выразил уверенность в том, что атлеты из Украины, которые не пожимают руки и резко высказываются в адрес спортсменов из Беларуси и РФ, переживают из-за происходящего.
Фото: sport5.by
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все