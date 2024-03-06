Украинские теннисистки пиарятся за счет белорусок и россиянок - Рутенко

Теннисистки из Украины, которые не пожимают руки спортсменкам из Беларуси и РФ, требуют отстранения их от международных состязаний, делают это в рамках пиар-акции, считает глава Белорусской теннисной федерации (БТФ) Сергей Рутенко, пишет Sputnik.

Председатель организации отметил, что всплеск дискриминации, скандальных ситуаций в отношении спортсменов из республики и РФ был в начале спецоперации. Сейчас же, по его информации, ситуация довольно спокойная.

"Все действия украинских спортсменок, на мой взгляд, носят более такой характер пиара, очень много негатива, оскорблений в адрес наших спортсменов, которые ни в чем не виноваты", - сказал Рутенко.

Он напомнил, что никто не требует комментариев от атлетов из Израиля, США и других стран. В то же время как с россиянами и белорусами сложилась противоположная ситуация.

Глава федерации уверен, что против белорусских атлетов развернута целенаправленная пиар-кампания. Делается это для того, чтобы надавить на спортсменов, заставить их выступать с критикой правительства Беларуси.

"Они все это хотят раскрутить в рамках пиар-компании, борьбы, информационной войны", - добавил он.

Рутенко напомнил, что с началом спецоперации Беларусь предлагала украинским спортсменам базы для размещения. Он выразил уверенность в том, что атлеты из Украины, которые не пожимают руки и резко высказываются в адрес спортсменов из Беларуси и РФ, переживают из-за происходящего.